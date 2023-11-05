زيلينسكي يخطط لتغيير استراتيجيته تجاه روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه يخطط لتغيير استراتيجيته تجاه روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "العسكريون الأوكرانيون يطرح خططا مختلفة وعمليات مختلفة من أجل المضي قدما بشكل أسرع وتنفيذ هجمات نفاجئ بها روسيا".

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واعترف بأن مثل هذه الإجراءات مستحيلة دون أسلحة مناسبة.

في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال الجنرال الأوكراني: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".

وفي تعليقه على الموضوع شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن الكرملين لا يوافق على كلمات قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وأضاف بيسكوف: "لا، لم يصل الأمر إلى طريق مسدود. روسيا تواصل بشكل مطرد تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لهذه العملية".

المصدر: نوفوستي