آكل النمل الحرشفي يشعل فتيل أزمة جديدة بين الصين والولايات المتحدة

دعت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة أن لا تفسد سمعة بكين باتهاماتها بتهريب حيوانات آكل النمل الحرشفي، مشيرة إلى أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذه الحيوانات.

وقال المتحدث باسم السفارة ليو بينجيو: "تعترض الصين بشكل قاطع على محاولات استخدام مسألة حماية حيوانات آكل النمل الحرشفي من أجل الإضرار بسمعة الصين".

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وأكد أن الصين تفي بالتزاماتها بحماية هذا النوع من الحيوانات ومنع تهريبها والاتجار غير المشروع بها.

وأضاف أن الصين ستواصل تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي واتخاذ خطوات عملية لحماية الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بإنقاذ حيوانات آكل النمل الحرشفي من الانقراض، من خلال مطالبة الصين، بالتوقف عن استيراد واستخدام الثدييات الحرشفية الوحيدة في العالم لأغراض طبية.

وأكد بايدن أنه يتوقع النتائج بحلول نهاية العام وهدد بفرض عقوبات وقيود تجارية على الصين.

المصدر: نوفوستي