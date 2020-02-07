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باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا

الصحة

باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا
Reuters Prapan Chankaew
حيوان البنغول
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قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي "البنغول"، وهو حيوان من الثدييات يجري الإتجار به في الصين بطريقة غير مشروعة بسبب حراشفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس "كورونا".

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية، التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت:"هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ "كورونا".

 وأودى انتشار الفيروس بحياة أكثر من 600 شخص في الصين حتى الآن.

المصدر: "رويترز"

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