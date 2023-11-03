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زوكربيرغ يتعرض لتمزق في الرباط الصليبي وينقل بشكل عاجل للمستشفى

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زوكربيرغ يتعرض لتمزق في الرباط الصليبي وينقل بشكل عاجل للمستشفى
Legion-Media
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تعرض الملياردير الأمريكي رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، لتمزق في الرباط الصليبي، أثناء تمارين الملاكمة، ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى.

وكتب زوكربيرغ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "لقد تعرضت لتمزق في الرباط الصليبي أثناء الملاكمة، وخرجت للتو من عملية جراحية".

وأضاف زوكربيرغ أنه "كان يستعد لنزال أم أم أي، الذي كان من المفترض أن يقام أوائل العام المقبل، ولكن تم تأجيله الآن".

ويظهر زوكربيرغ في الصور التي نشرها مستلقيا على سرير في المستشفى.

وكان من المخطط سابقا، أن يتقابل زوكربيرغ، مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

كما صرح إيلون ماسك، بأن مارك زوكربيرغ، رفض إجراء النزال معه في الكولوسيوم الروماني.

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المصدر: RT

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