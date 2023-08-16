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ماسك: زوكربيرغ رفض عقد النزال في الكولوسيوم

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ماسك: زوكربيرغ رفض عقد النزال في الكولوسيوم
AP
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك
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صرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأن رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، رفض إجراء النزال معه في الكولوسيوم الروماني.

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وكتب ماسك في صفحته على "ْX" ("تويتر" السابق): "تفضلت إيطاليا بتقديم الكولوسيوم. رفض زوكر".

وأضاف: "ثم اقترحت منزله كـ "مكان آمن". لسوء الحظ، كان "مسافرا".

وأعلن ماسك في 29 يونيو الماضي أن يمكن أن يجري النزال (بينه وبين زوكربرغ) في الكولوسيوم. من جانبه أفاد موقع "TMZ" بأنه يزعم أن اقتراح إجراء المبارزة في هذا الموقع تم تقديمه من قبل وزارة الثقافة الإيطالية. ومع ذلك أخبر ممثل عن متحف الكولوسيوم بأن إجراء النزال في هذا المكان مستحيل.

وانتقد زوكربيرج ماسك، سابقا، "لموقفه غير الجاد" من الرياضة واعترف بأن "الوقت قد حان للمضي قدما".

المصدر: تاس

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