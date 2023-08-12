نافيا أي اتفاق مع ماسك.. زوكربيرغ يؤكد أنه سيعلن موقع النزال

نفى مؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، وجود أي اتفاق مع قطب الصناعات التكنولوجية المتطورة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن النزال المتوقع بينهما.

وبدا زوكربيرغ متشككا في أن ماسك سيوافق على منازلته بعدما كتب الأخير على منصته الاجتماعية "إكس" (تويتر سابقا)، أنه طلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ووزير ثقافتها جينارو سانجوليانو، موقعا تاريخيا للمعركة.

وقال سانجوليانو: "لن يحدث ذلك في روما"، مضيفا أنه أجرى محادثة طويلة وودية مع ماسك.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

وكانت هناك تكهنات بأن اثنين من أغنى الرجال في العالم سيتبارزان مثل المحاربين القدامى في الكولوسيوم في روما.

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وكتب ماسك على منصته أن ميلوني وسانجوليانو اتفقا على "موقع ملحمي"، لكنه لم يذكر اسمه.

وفي وقت لاحق، قال زوكربيرغ إنه بنفسه سيعلن الموقع.

وكتب: "إذا وافق ماسك على موعد فعلي فسوف تسمعونه مني.. يرجى افتراض أنه لا يوجد اتفاق على أي شيء يدعيه".

وظهر احتمال النزال لأول مرة في يونيو، وتحدى ماسك زوكربيرغ الذي وافق على المواجهة.

المصدر: وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي