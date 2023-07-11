بالصور.. زوكربيرغ يظهر "مفتول العضلات" مع أبطال الفنون القتالية المختلطة

ظهر رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "Meta"، مارك زوكربيرغ، على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة غير متوقعة "مفتول العضلات" مع بطلين شهيرين في الفنون القتالية المختلطة "MMA".

وعلى خلفية ما يحدث من خلافات بين زوكربيرغ ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، ظهر مؤسس شركة "Meta" في صورة غير متوقعة من داخل قاعة الرياضة مع بطل الفنون القتالية المختلطة بوزن الريشة، الأسترالي ​ألكسندر فولكانوفسكي، والبطل إسرائيل أديسانيا، مصارع الفنون القتالية المختلطة، معلقا على الصورة "إنه لشرف كبير لي أن أتدرب معكم يا رفاق".

ونشبت خلافات بين مارك زوكربيرغ، ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، بسبب ما أطلقته "ميتا" في 6 يوليو حول خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصُممت لتزاحم "تويتر".

واتهم مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال.

وقال ماسك أن تحدي زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما، مختتما حديثه قائلا "أراك في الحلبة للنزال".

كما أعلن ماسك، في وقت سابق، أنه مستعد للقاء مارك زوكربيرغ، المعروف بشغفه بفنون القتال، بنزال في حلبة المصارعة.

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المصدر: RT