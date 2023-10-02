زوكربيرغ ينشر صورة تظهر آثار ضرب على وجهه ويقول: خرجت الملاكمة عن السيطرة (صورة)
AFP
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نشر صاحب شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، صورة عبر منصة "إنستغرام" تظهر على وجهه كدمات وآثار ضرب.
وأرفق زوكربيرغ الصورة بعبارة: " خرجت الملاكمة عن السيطرة قليلا، قد أحتاج إلى تحديث الصورة الرمزية الخاصة بي".
وتظهر الصورة زوكربيرع بآثار كدمات تحت عينيه وخدش على جسر أنفه، فيما لم يحدد مع من جرى السجال الذي كما يبدو تحول إلى شجار.
وسبق لزوكربيرع أن نشر عددا من الصور خلال تدريبات الدفاع عن النفس رفقة مختلف الرياضيين، وفي صيف عام 2023، تحدى مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك، زوكربيرع في مبارزة، لكن ذلك لم يحدث أبدا.
المصدر: تاس