بعيدا عن ماسك.. مارك زوكربيرغ يعتزم القتال في UFC

قال دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة UFC إن مارك زوكربيرغ مؤسس Meta "جاد" بشأن النزال أمام مقاتل من منظمة UFC.

وقرر زوكربيرغ، عرض مهاراته في فنون القتال المختلطة MMA، بعد تصريحه الأحد الماضي بأنه لم يعد يركز على النزال "المزعوم" أمام إيلون ماسك مالك موقع "تويتر"، بعد أن شكك في جدية الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي لخوض القتال.

وقال وايت لموقع TMZ Sports أن الأمر بات تحديا شخصيا لزوكربيرغ، قائلا: "لقد قلت منذ اليوم الأول أن مارك رجل جاد للغاية.. إنه يحب الرياضة ويتدرب بجد. أعتقد أنه جاد في القتال في UFC".

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ونشبت خلافات بين مارك زوكربيرغ، ومالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، بسبب ما أطلقته "ميتا" في 6 يوليو حول خدمة رسائل نصية جديدة، أطلق عليها اسم "ثريدز"، وصُممت لتزاحم "تويتر".

واتهم مالك منصة "تويتر"، إيلون ماسك، رئيس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال.

وقال ماسك أن تحدي زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما، مختتما حديثه قائلا: "أراك في الحلبة للنزال".

كما أعلن ماسك، في وقت سابق، أنه مستعد للقاء مارك زوكربيرغ، المعروف بشغفه بفنون القتال، بنزال في حلبة المصارعة.

المصدر: "ريا نوفستي"