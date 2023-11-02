خبير أمريكي يعلق على صفقة إسرائيلية لتطبيق ما جرى في بيروت 1982 على غزة وإخراج حماس

قال مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف، إن عدم التصديق السائد في دوائر السياسة الأمريكية بأن إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها، ينبع من التجربة الأمريكية.

وذكر الخبير: "هناك من يربط بين أحداث 6 أكتوبر 1973 و7 أكتوبر 2023، ومحاولة فهم المزيد عن هجوم حماس من خلال الاستفادة من دروس عام 1973 هو أمر خاطئ".

وأضاف: "عدم التصديق السائد في دوائر السياسة الأمريكية بأن إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها الحربية وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس، ينشأ إلى حد كبير من التجربة الأمريكية في العراق وسوريا، والشعور بأن إسرائيل لن يكون لديها القدرة على ذلك.. بسبب الوقت الذي استغرقته القوات التي تقودها الولايات المتحدة للقيام بالمهمة هناك".

وأوضح: "في حين من المؤكد أن تجربة ساحة المعركة قد تجبر إسرائيل على تقليص أهدافها، إلا أن الاختلافات بين الوضع في غزة وما واجهته القوات التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا والعراق، كبيرة".

وأردف: "هناك ما يشبه الحملة الإسرائيلية قبل 40 عاما لطرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.. من المرجح أن يؤدي التشابه بين بيروت 1982 وغزة 2023 إلى التكهن بأن حرب حماس قد تنتهي مثل الأولى، ليس بنتيجة نهائية ولكن غير حاسمة، على غرار الحرب البرية التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة، وإجلاء ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت إلى تونس، ولعل هذه هي الطريقة التي ينتهي بها هذا الفصل، حيث يستغل قادة حماس، أوراق المساومة التي بحوزتهم من الرهائن في مقابل المرور الآمن إلى بعض المدن العربية، ولكن عند الفحص الدقيق، ينهار هذا القياس".

وأكد: "في هذه الحالة، إجلاء حماس إلى عاصمة بعيدة كالدوحة أو الجزائر العاصمة، أو تونس العاصمة أو بيروت نفسها، سيكون بمثابة خطوة دراماتيكية إلى الوراء".

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المصدر: "mosaic magazine"