 
مباشر

روسيا تشارك في مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة الليبية

أخبار العالم

روسيا تشارك في مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة الليبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcdu

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية التي تستمر على مدار يومين بمشاركة دول عديدة منها روسيا والصين وغيرهما.

وعلى هامش المؤتمر الدولي لترميم مدينة درنة، التقى السفير الروسي أيدار أغانين مع وفد من دوائر الأعمال الروسية المشاركة في هذا الحدث.

روسيا تشارك في مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة الليبيةجانب من مشاركة الوفد الروسي بمؤتمر إعمار مدينة درنة

إقرأ المزيد
فرق الإنقاذ الروسية تواصل البحث عن ناجين بالمناطق المنكوبة في ليبيا (فيديوهات)
فرق الإنقاذ الروسية تواصل البحث عن ناجين بالمناطق المنكوبة في ليبيا (فيديوهات)

وأفادت الحكومة الموازية المنبثقة عن البرلمان الليبي ومقرها في بنغازي (شرق) ليبيا، بانطلاق أعمال المؤتمر أمس الأربعاء، بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 260 شركة أجنبية وعربية.

وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر، إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان الآف من سكان المدينة.

وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

وكانت روسيا قد أرسلت مساعدات إنسانية كبيرة للمناطق المنكوبة وأرسلت فرق إنقاذ ومعدات إنقاذ شاركت في جهود البحث والإنقاذ في المدينة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)