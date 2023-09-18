فرق الإنقاذ الروسية تواصل البحث عن ناجين بالمناطق المنكوبة في ليبيا (فيديوهات)

تواصل فرق الإنقاذ الروسية تقديم المساعدة للسلطات الليبية بالمناطق المنكوبة في البحث عن ناجين وانتشال جثث ضحايا الإعصار شرق ليبيا.

ومشطت فرق الإنقاذ الروسية خلال 24 ساعة أكثر من 3 كيلومترات من المناطق المنكوبة في درنة و10 كيلومترات على طول الساحل، وانتشلت جثث 5 قتلى من تحت الأنقاض.

ونشرت فرق الإنقاذ الروسية مستشفى متنقلا ومعسكرا ميدانيا في مدينة درنة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين وتنفيذ عمليات الإنقاذ الطارئة.

وتواصل فرق الطوارئ الروسية عملها في المناطق التي تتطلب معدات وخبرات خاصة بما فيها أقبية المباني المدمرة، وتقديم الدعم اللازم لفرق الإنقاذ الليبية وتدريبها.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسال ثالث طائرة محملة بالمساعدات ومستشفى متنقل إلى ليبيا.

وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بضحايا الإعصار.

وضربت عاصفة "دانيال" شرق ليبيا يوم الأحد ولا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا ارتفاعا هائلا في ظل وجود 10 آلاف مفقود.

المصدر: RT