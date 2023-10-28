"فوربس" تكشف عن أكبر تهديد يجعل استخدام كييف للدبابات أمرا مستحيلا في النهار

أكد الكاتب بمجلة "فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.

وأشار كاتب العمود العسكري في المجلة الأسبوعية إلى أن مجموعة روسية من الطائرات بدون طيار يمكنها تدمير دبابة بشكل فعّال.

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وأوضح في هذا الجانب: "إحدى الطائرات بدون طيار تقوم أولا بشل حركة العربة، وبعد ذلك تقوم الطائرات الأخرى بتدميرها".

وفضلا عن ذلك، بحسب ما أشار إليه إكس، فإن الجانب الروسي يعمل على زيادة إنتاج الطائرات الصغيرة بدون طيار، ويقوم أيضا بتدريب المشغلين المؤهلين لهذا النوع من الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي المتخصص في الشؤون الدفاعية ديفيد هامبلينج، وكاتب العمود في 19FortyFive، وصف مسيرات "لانسيت" الانتحارية، في وقت سابق، بأنها السلاح الأكثر فعالية لدى القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

كما أوضح أن تلك المسيرات كانت تدمّر معدات باهظة الثمن تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. كما لفت الصحفي الانتباه إلى فعاليتها في الحرب ضد المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي.

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وفي وقت سابق من اليوم السبت 28 أكتوبر، أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي أريول وتولا المحاذيتين لأوكرانيا جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بالمسيرات الليلة الماضية استهدفت أراضي روسيا، حيث أسقطت 4 مسيرات في مقاطعة أوريول، و2 فوق مقاطعة تولا".

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويقوم بتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

المصدر: Lenta.ru + RT