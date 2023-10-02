بالفيديو.. "لانسيت" تدمر مدرعة "سترايكر" وتجبر المدرعات الأخرى على الانسحاب

دمرت ذخائر "لانسيت" الروسية المسيرة على خط المواجهة، ناقلة جند أوكرانية مدرعة من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، ما دفع المركبات والمدرعات الأخرى في المنطقة إلى الهروب والانسحاب.

ويظهر مقطع الفيديو إصابة ناقلة الجند إصابة مباشرة، وهروب الجنود من حولها متوجهين إلى مركباتهم التي سارعت بالتحرك منسحبة من المكان، تاركين النيران تشتعل في المركبة المدرعة.

وفي 11 سبتمبر الماضي، دمرت القوات الروسية ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من ذات الطراز على محور أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه.

وبحسب رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، تم تدمير ناقلات الجنود المدرعة باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إحباط جميع الهجمات التي شنتها قوات كييف خلال اليوم الماضي والقضاء على المئات من أفرادها، وإسقاط 45 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

المصدر: RT