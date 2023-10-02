الدفاع الروسية تعلن إحباط هجمات القوات الأوكرانية والقضاء على المئات من أفرادها وإسقاط 45 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط جميع الهجمات التي شنتها قوات كييف خلال اليوم الماضي والقضاء على المئات من أفرادها، وإسقاط 45 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

- على محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية هجومين شنتهما القوات الأوكرانية وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جنديا.

- على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 180 عسكريا.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 45 طائرة مسيرة واعترضت صاروخين أطلقا من منظومة "هيمارس" الأمريكية.

- دمرت القوات الروسية مستودعات الوقود وذخائر جوية للقوات الأوكرانية في مطار دنيبروبيتروفسك.

- على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف تمكنت القوات الروسية من القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا.

- قصفت القوات الروسية في مدينة بيتروفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية مركز اتصالات تابعا للواء الميكانيكي 66 الأوكراني.

المصدر: RT