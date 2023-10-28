الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

أسقطت الدفاعات الروسية 6 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي أريول وتولا المحاذتين لأوكرانيا جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بالمسيرات الليلة الماضية استهدفت أراضي روسيا، حيث أسقطت أربع مسيرات في مقاطعة أوريول، واثنتين فوق مقاطعة تولا".

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وكانت الدفاعات الروسية قد أعلنت أمس إسقاط 208 مسيرات واعتراض عشرات الصواريخ الغربية خلال أسبوع أطلقتها قوات كييف على محاور عدة.

المصدر : وزارة الدفاع الروسية