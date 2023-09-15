مسيرات "لانسيت" الروسية تدك القوات الأوكرانية وتدمر معداتها ومستودعاتها (فيديوهات)

تواصل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية عمليات استهداف وتدمير المعدات الأوكرانية العسكرية ومستودعات الذخيرة والرادارات على طول خط الجبهة.

ويظهر الفيديو الأول، انقضاض طائرة انتحارية على دبابة تابعة للقوات الأوكرانية على خط الجبهة في محور خيرسون، محققة ضربة مباشرة ودقيقة للهدف.

وفي الفيديو الثاني تنقض مسيَّرة "لانسيت" على منظومة راجمة صواريخ أوكرانية من طراز "غراد" محققة إصابة دقيقة.

فيما يظهر الفيديو الثالث، استهداف المسيرة الانتحارية الروسية مستودعا ميدانيا تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي.

ويظهر الفيديو الرابع مشاهد تدمير الذخيرة المحملة بها مسيرة "لانسيت" لرادار أمريكي خاص يعود لمنظومة AN/TPQ-36 الأمريكية المضادة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني على مختلف المحاور وإسقاط 41 طائرة مسيرة، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية الأوكرانية خلال اليوم الفائت.

وتحاول القوات الأوكرانية منذ يونيو الماضي اختراق خطوط الدفاع الروسية على طول خط الجبهة، مطلقة "هجوما مضادا" فشل في تحقيق أهدافه.

المصدر: RT