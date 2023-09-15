أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني على مختلف المحاور وإسقاط 41 طائرة مسيرة، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية الأوكرانية خلال اليوم الماضي.

- على محور كراسني ليمان في دونيتسك أحبطت القوات الروسية هجومين شنتهما القوات الأوكرانية وتم القضاء على 55 جنديا.

- قوات أسطول البحر الأسود دمرت زورقين مسيرين تابعين لقوات كييف في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

- القوات الروسية دمرت مركزا للاتصلات الفضائية تابعا لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

- على محو دونيستك صدت القوات الروسية 4 هجمات للجيش الأوكراني بالقرب من كليشيفكا ومايورسك، وكبدت العدو 275 عسكريا.

- جنوب دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية حوالي 175 جنديا.

- على محور زابوروجيه أحبط الجيش الروسي هجومين للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتمكنت من القضاء على حوالي 145 جنديا.

- في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا قضت القوات الروسية على 20 جنديا ودمرت مدفعين.

- في مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الروسية مستودع ذخيرة.

- في اتجاه خيرسون سقط أكثر 75 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفعين.

المصدر: RT