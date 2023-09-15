الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني وإسقاط 41 مسيّرة اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني على مختلف المحاور وإسقاط 41 طائرة مسيرة، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية الأوكرانية خلال اليوم الماضي.
- على محور كراسني ليمان في دونيتسك أحبطت القوات الروسية هجومين شنتهما القوات الأوكرانية وتم القضاء على 55 جنديا.
- قوات أسطول البحر الأسود دمرت زورقين مسيرين تابعين لقوات كييف في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.
- القوات الروسية دمرت مركزا للاتصلات الفضائية تابعا لقوات كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
- على محو دونيستك صدت القوات الروسية 4 هجمات للجيش الأوكراني بالقرب من كليشيفكا ومايورسك، وكبدت العدو 275 عسكريا.
- جنوب دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية حوالي 175 جنديا.
- على محور زابوروجيه أحبط الجيش الروسي هجومين للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتمكنت من القضاء على حوالي 145 جنديا.
- في اتجاه كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا قضت القوات الروسية على 20 جنديا ودمرت مدفعين.
- في مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الروسية مستودع ذخيرة.
- في اتجاه خيرسون سقط أكثر 75 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفعين.
المصدر: RT