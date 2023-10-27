نساء أوكرانيا يطالبن بوقف التجنيد المستمر بلا هوادة في البلاد رغم تهديدات الزمر النازية لهن (فيديو)

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن كييف و13 مدينة أخرى شهدت اليوم مظاهرات نسوية حاشدة طالبت المشاركن فيها بوقف التجنيد المستمر بلا هوادة في البلاد، رغم تهديدات الزمر النازية لهن.

إقرأ المزيد

وأضافت أن المشاركات يطالبن بمنح أزواجهن حق الاختيار بين مواصلة مشاركتهم في القتال، أو العودة إلى منازلهم.

وتؤكد مصادر أوكرانية مختلفة أن المشاركة في مثل هذا المظاهرات أمر خطير جدا، حيث تتعرض المشاركات لتهديدات من النازيين الجدد الناشطين في مختلف أجهزة الدولة ويشغلون مناصب إدارية وحساسة، وتهديد أصحاب العمل لهن بالإقالة.



المصدر: أوكراينسكا برافدا