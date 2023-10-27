 
مباشر
عاجل
غزة تحترق.. قصف هائل الآن

نساء أوكرانيا يطالبن بوقف التجنيد المستمر بلا هوادة في البلاد رغم تهديدات الزمر النازية لهن (فيديو)

أخبار العالم

نساء أوكرانيا يطالبن بوقف التجنيد المستمر بلا هوادة في البلاد رغم تهديدات الزمر النازية لهن (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wb78

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن كييف و13 مدينة أخرى شهدت اليوم مظاهرات نسوية حاشدة طالبت المشاركن فيها بوقف التجنيد المستمر بلا هوادة في البلاد، رغم تهديدات الزمر النازية لهن.

إقرأ المزيد
زيلينسكي: يجب تدريب المجندين بالتعبئة على التجربة القتالية الحقيقية
زيلينسكي: يجب تدريب المجندين بالتعبئة على التجربة القتالية الحقيقية

وأضافت أن المشاركات يطالبن بمنح أزواجهن حق الاختيار بين مواصلة مشاركتهم في القتال، أو العودة إلى منازلهم.

وتؤكد مصادر أوكرانية مختلفة أن المشاركة في مثل هذا المظاهرات أمر خطير جدا، حيث تتعرض المشاركات لتهديدات من النازيين الجدد الناشطين في مختلف أجهزة الدولة ويشغلون مناصب إدارية وحساسة، وتهديد أصحاب العمل لهن بالإقالة.


المصدر: أوكراينسكا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا