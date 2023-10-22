الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في كيسوفيم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته هاجمت مجموعة مسلحة أطلقت النار على الجنود.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت الأحد تدمير دبابة إسرائيلية وجرافتين في كمين شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن عناصر القسام التحموا مع القوة المتسللة ودمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وأفادت الكتائب بأن جنود القوة الإسرائيلية التي وقعت في كمين بخانيونس غادروا آلياتهم وفروا شرق السياج مشيا على الأقدام.

إقرأ المزيد

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

هذا، وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ16 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

كما أن الحدود الجنوبية اللبنانية تشهد توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع عدد من جنوده إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

المصدر: RT