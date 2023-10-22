الخارجية الروسية تشير إلى زيادة في عدد السياح من أوروبا

قال أليكسي كليموف مدير الإدارة القنصلية بالخارجية الروسية، إنه تم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تسجيل زيادة في عدد التأشيرات الروسية الممنوحة لمواطني الدول الأوروبية.

وأشار كليموف إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة، إصدار تأشيرات دخول روسية لمواطني الدول الأوروبية بنسبة 57% أكثر من نفس الفترة في عام 2022.

إقرأ المزيد

وأضاف الدبلوماسي الروسي في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2023، أصدرت القنصليات الروسية في الدول الأوروبية 225 ألف تأشيرة من جميع الفئات، منها 141 ألف تأشيرة سياحية".

وتابع كليموف القول: "وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، انخفض إجمالي عدد التأشيرات الصادرة بنسبة عشرة بالمائة، في حين ارتفع إصدار التأشيرات السياحية بنسبة 57 بالمائة".

وذكر مدير الإدارة القنصلية بالخارجية الروسية، أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة عن مؤشرات عام 2019، حيث تم خلال الفترة نفسها إصدار 1.645 مليون تأشيرة للأوروبيين، منها 1.112 مليون تأشيرة سياحية.

المصدر: نوفوستي