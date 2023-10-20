 
مباشر

الكونغرس الأمريكي يؤكد العثور على شيك بـ 200 ألف دولار يدين بايدن

أخبار العالم

الكونغرس الأمريكي يؤكد العثور على شيك بـ 200 ألف دولار يدين بايدن
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9r4

قالت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إنها وجدت أدلة على أن الرئيس جو بايدن تلقى 200 ألف دولار من شقيقه جيمس، الذي دفعته شركة رعاية صحية أمريكية لجذب مستثمرين من الشرق الأوسط.

وتجري لجنة يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس اللجنة جيمس كومر: "كشفت السجلات المصرفية التي حصلت عليها لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب عن دفع مباشر لمئتي ألف دولار من جيمس وسارة بايدن إلى جو بايدن على شكل شيك شخصي".

وأضاف أن "الشيك صدر على شكل قرض في 1 مارس 2018، وهو نفس اليوم الذي تلقى فيه جيمس بايدن، الدفع من شركة تشغيل المستشفى أميريكور، كما أن الشركة حولت 600 ألف دولار إلى شقيق الرئيس بايدن، على أمل أن يساعد في جذب الاستثمارات من الشرق الأوسط".

ويصر بايدن على أنه لم يكن على علم بالعلاقات التجارية لأقاربه في الخارج.

وبدأت لجنة بمجلس النواب في سبتمبر، تحقيقا رسميا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.

إقرأ المزيد
لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي شهودا في قضية عزل بايدن
لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي شهودا في قضية عزل بايدن
إقرأ المزيد
الادعاء الأمريكي يسعى لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بحلول 29 سبتمبر
الادعاء الأمريكي يسعى لتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن بحلول 29 سبتمبر

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا