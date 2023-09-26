"رقابة النواب الأمريكي" تكشف تلقي هانتر بايدن مدفوعات مصدرها بكين

أكد رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الحصول على بيانات مصرفية تقول إن هانتر بايدن تلقى مدفوعات مصدرها بكين في 2019، عندما كان والده جو بايدن مرشحا لمنصب الرئيس.

قال كومر: "لقد تم استدعائي، وحصلت على بيانات مصرفية تكشف أن هانتر بايدن تلقى مدفوعات مصدرها بكين في عام 2019 عندما كان جو بايدن مرشحا لمنصب الرئيس".

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وأضاف: "وقد تم إدراج منزل جو بايدن في ديلاوير كعنوان المستفيد لكلا التحويلين الماليين من الصين". وفي 22 سبتمبر، طالبت المحكمة في ولاية ديلاوير بأن يحضر نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، جلسة محاكمته في قضية حيازة الأسلحة يوم 26 سبتمبر شخصيا.

ورفضت المحكمة التماس هانتر بايدن الذي طلب فيه السماح بحضور الجلسة عبر الفيديو.

وفي 14 سبتمبر الجاري، وجّهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم متعلقة بحيازة الأسلحة إلى هانتر بايدن، وهو قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 25 عاما في حال إدانته.

المصدر: RT + وكالات