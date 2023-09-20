القضاء الأمريكي يطالب هانتر بايدن بحضور جلسة محاكمته شخصيا

طالبت المحكمة في ولاية ديلاوير بأن يحضر نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، جلسة محاكمته في قضية حيازة الأسلحة يوم 26 سبتمبر شخصيا.

ورفضت المحكمة التماس هانتر بايدن الذي طلب فيه السماح بحضور الجلسة عبر الفيديو.

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وقررت المحكمة رفض الالتماس "لعدم توفير معاملة خاصة" لنجل الرئيس، مشيرة إلى أن "على أي متهم أن يحضر الجلسة شخصيا، وسيكون هكذا في هذه الحال أيضا".

يذكر أن هانتر بايدن يواجه 3 تهم متعلقة بحيازته سلاحا بصورة غير شرعية، حيث قدم نجل الرئيس معلومات كاذبة أثناء شرائه مسدس "كولت" في عام 2018، ولم يكشف عن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحه.

وفي الإدانة قد يواجه بايدن الإبن عقوبة تصل إلى السجن 25 عاما وغرامة مالية قدرها 750 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي