جونسون: تقليص الدعم العسكري الأمريكي لقوات كييف بسبب إسرائيل خطأ كارثي

أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، عن قلقه من التقليص المحتمل للدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. واعتبر ذلك "خطأ كارثيا".

وكتب "جونسون" في مقال لصحيفة "تيلغراف": "يقول البعض في الكابيتول إنه إذا أردنا بذل المزيد لمساعدة إسرائيل ضد أعداء ذلك البلد الكثيرين، فيجب علينا إعادة النظر في دعمنا لأوكرانيا أو تقليله. سيكون هذا خطأ مأساويا".

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وأضاف أن التصعيد في إسرائيل هو "في الأساس نفس المعركة التي تجري في أوكرانيا على مدى السنوات العشر الماضية".

ووصف جونسون أوكرانيا وإسرائيل بـ"جبهتين في النضال الجديد من أجل الحرية"، حيث تدور، حسب رأيه، معركة من أجل القيم المشتركة ضد "رؤوس مختلفة لنفس الهيدرا (كائن ورد ذكره في الأساطير اليونانية وهو يشبه الثعابين لا يموت ـ المحرر)".

ودعا جونسون الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الطرفين، لأن كلا من أوكرانيا وإسرائيل" تستحقان حماية الغرب".

المصدر: نوفوستي