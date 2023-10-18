وزارة الدفاع الأوكرانية ترضخ لشرعنة زواج المثليين في البلاد

أكدت نائبة برلمان أوكرانيا إينا سوفسون أن وزارتي الدفاع والعدل في البلاد تدعمان مشروع القانون الذي يبيح تشريع زواج المثليين في البلاد، مشيرة إلى وجود تغيير في موقف وزارة الدفاع.

وكتبت سوفسون في حسابها عبر موقع "فيسبوك": "لقد غيّرت وزارة الدفاع موقفها ودعمت مشروع قانون الشراكة المسجلة (زواج المثليين)، ولكن هذا ليس كل شيء!".

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ولفتت إلى أن وزارة العدل قامت بتغيير موقفها أيضا "والآن أنا مستعدة لتأييد مشروع القانون رقم 9103 وسأقوم بإعداد تعديلات عليه في القراءة الثانية”.

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي كان استجاب، في وقت سابق، لعريضة حول الحاجة إلى اعتماد مشروع قانون بشأن تسجيل زواج المثليين.

ومن ثم اقترح على مجلس الوزراء النظر في موضوع استحداث مؤسسة الشراكة المدنية المسجلة.

وفي وقت سابق، تم تقديم مشروع قانون بشأن الشراكات المسجلة إلى برلمان أوكرانيا، وهو يتوخى منح وضع محدد للأقارب الأقربين (كأبناء العمومة ومن في مرتبتهم)، بما في ذلك الشركاء من ذات الجنس.

وفي أغسطس الماضي، صرّح زيلينسكي بأن الحكومة "وضعت خيارات بخصوص القرارات المتعلقة بتشريع الشراكات المدنية المسجلة في أوكرانيا وذلك في إطار العمل على تأكيد وضمان حقوق الإنسان وحرياته".

المصدر: نوفوستي