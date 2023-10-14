مستشار رئاسي أوكراني أسبق يكشف مستوى إحباط قوات كييف و"لا يوجد هجوم مضاد"

أكد أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما ملاحظة إحباط واستياء متزايد في صفوف قوات كييف، وذلك في أعقاب الفشل الذريع للهجوم المضاد الذي أعلنت عنه كييف في السابق.

وأشار سوسكين عبر "يوتيوب" إلى أن "أولئك الذين تم حشدهم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يعيشون في ظروف حياة سلمية"، وأضاف: "لذلك فهم غير راضين عن أن القادة سمحوا لهم بالدخول في هجوم مباشر".

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وأردف قائلا: "على سبيل المثال، يتزايد مستوى السخط في صفوف الجنود، وهذا الموقف الهجومي يشهد تراجعا إلى حد ما، كما تصبح معنويات الناس محبطة أكثر فأكثر".

هذا وشدّد سوسكين على أنه "لا وجود لما يسمى هجوم مضاد"، ولم تتمكن كييف من تحقيق أي نتائج جدية.

وتابع: "وأيضا هناك الخسائر الفادحة لأوكرانيا في القوى البشرية والأسلحة على حد سواء".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو.

وبحسب ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 أكتوبر الجاري، فقدت كييف أكثر من 90 ألف شخص وأكثر من 550 دبابة في فترة 4 أشهر.

كما أكد الجانب الروسي في عدة مناسبات أن الهجوم المضاد "لم يحقق نتائج مهمة".

المصدر: تاس