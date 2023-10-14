الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 31 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 675 قتيلا وجريحا، وإسقاط 31 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا سبع هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 215 قتيلا وجريحا وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وقضت على نحو 30 عسكريا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 185 عسكريا، وتم تدمير أسلحة غربية ومحطة توجيه إلكترونية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 170 عسكريا أوكرانيا.

على محور زابوروجيه تم صد خمس هجمات أوكرانية والقضاء على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحتهم الغربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريا والعديد من الأسلحة.

أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة في جمهورية لوغانسك، ومقاطعات خاركوف وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: RT