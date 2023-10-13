نيبينزيا: الهجوم الأوكراني المضاد يمكن اعتباره انتهى والجيش الروسي بدأ عمليات نشطة

قال مندوب روسيا الدائم، لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن القوات الروسية بدأت عمليات قتالية نشطة على طول الجبهة، ويمكن اعتبار الهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع عقد بطلب روسي بشأن إمدادات الأسلحة الغربية لكييف: "منذ عدة أيام، تحولت القوات الروسية إلى العمليات القتالية النشطة على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا. وبالتالي، يمكن اعتبار ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني منتهيا بالفعل".

وقال في كلمته: "هذا هو ثمن الهجوم المضاد، عشرات الآلاف (من القتلى) الذين جندهم نظام كييف، ومعظمهم لم يرغب في الذهاب إلى القتال".

وتابع: "محظوظون هم أولئك الذين وجدوا الفرصة للاستسلام والبقاء على قيد الحياة".

وفي وقت سابق، اعترف رئيس جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن خطط القوات المسلحة الأوكرانية "خرجت من الجدول الزمني المخطط له".

هذا وقد أعلنت كييف أن فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سببه طول انتظار إمداد الأسلحة من الدول الغربية.

المصدر: وكالات