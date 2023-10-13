الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا أكثر من 5 آلاف جندي أوكراني ومرتزقة على جميع الجبهات خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت نحو 5300 جندي ومرتزقة أجانب على جميع جبهات القتال.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال الفترة من 7-13 أكتوبر، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية 8 ضربات جماعية بأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية من طراز "إم إسكندر" والطائرات المسيرة.

وقد أصيبت مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية وورش عمل تابعة للمؤسسات الدفاعية وكذلك نقاط تمركز الأفراد من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية، حيث تم تدمير ما يلي: مستودع تخزين للقوارب من نوع Willard صناعة الولايات المتحدة، ومستودع مدفعية ميداني للمجموعة المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية في خيرسون، ومستودع معدات عسكرية في مصنع إصلاح السفن دونايسودو سيرفيس في مدينة إيليتشيفسك بمنطقة أوديسا، إضافة إلى قاعدة لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مطار أومان بمنطقة تشيركاسي.

يتبع،

المصدر: RT