أفادت شبكة "ABC News" أن السلطات الأوكرانية تريد الحصول على شحنات جديدة من الأسلحة للهجوم على المواقع الروسية بعد فشل "هجومها المضاد".

وجاء في المقال المنشور، أن "أوكرانيا تسعى بشدة للحصول على المزيد من الأسلحة لمساعدة قواتها على استعادة المواقع من القوات الروسية قبل حلول الشتاء".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، وصل الرئيس زيلينسكي إلى مقر "الناتو" في بروكسل اليوم الأربعاء، مع تزايد قلق كييف بشأن تراجع المساعدة من الغرب، الذي كان حتى وقت قريب يقدم دعما ثابتا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صرح زيلينسكي أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى مرحلته النهائية، واعترف بخشية احتمال نقص الموارد المالية والأسلحة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد تتجاوز 90 ألف قتيل.

وأضاف الرئيس الروسي خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقد في منتجع سوتشي: "فقط منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو، بحسب أحدث البيانات، فقدت الوحدات الأوكرانية أكثر من 90 ألف شخص، هذه الخسائر غير قابلة للتعويض”.

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال نفس الفترة 557 دبابة وقرابة 1900 مركبة مدرعة من مختلف الفئات.

وأكد الرئيس بوتين مرارا أن تصرفات روسيا في دونباس هدفها في المقام الأول حماية المدنيين.

المصدر: نوفوستي