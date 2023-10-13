النقل السورية: مطار حلب الدولي يعود للخدمة اعتبارا من الغد بعد أن تعرض لغارات إسرائيلية

أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للخدمة اعتبارا من يوم السبت 14 أكتوبر، بعد أن تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه يوم الخميس.

وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت وزارة النقل السورية: "اعتبارا من يوم غد السبت 14 أكتوبر في الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي، تستأنف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، وذلك بعد أن أنجزت كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع شركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي بالإضافة إلى مطار اللاذقية العامل حيث تم تحويل جميع الرحلات الجوية من دمشق بشكل مؤقت، ولا تزال أعمال الإصلاح والترميم مستمرة في مطار دمشق لإزالة الأضرار التي خلفها العدوان.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء العربي حسين عرنوس، اليوم الجمعة، برفقة وزير النقل زهير خزيم، مطار حلب، وشدد رئيس الوزراء على "أهمية تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف لاستئناف العمليات في المطار بسرعة مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والخصائص التقنية المطلوبة".

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت بعد ظهر يوم أمس، تعطل مطاري حلب ودمشق الدوليين نتيجة اعتداء إسرائيلي عليهما.

ويذكر أنه منذ بداية العام الجاري، قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتعطيل المطار الدولي في العاصمة السورية مرتين وفي حلب ثلاث مرات، ونتيجة لذلك تم نقل إمدادات المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي مؤقتا للسكان المتضررين من زلزال 6 فبراير 2023، إلى مطار اللاذقية.

المصدر: RT