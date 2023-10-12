الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل مسألة إرسال قنابل ذكية

قال مسؤول كبير في البنتاغون إن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل مسألة إرسال قنابل ذكية كجزء من المساعدة العسكرية.

وقال المسؤول في تصريح صحفي اليوم الخميس إن "القنابل ذات القطر الصغير هي جزء من فئة من الذخائر الدقيقة التوجيه والتي نتشاور بشأنها مع إسرائيل".

وتعتبر القنابل ذات القطر الصغير والتي يتم إطلاقها من الأرض (GLSDB) ذخائر موجهة بدقة ويصل مداها إلى 150 كيلومترا.

وقد كانت الولايات المتحدة قد أدرجت هذه الذخائر في قائمة مساعداتها العسكرية لكييف.

إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تفرض أي شروط على استخدام الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع اليوم الخميس إلى 1417 قتيلا، وأكثر من 6200 جريح.

المصدر: وكالات