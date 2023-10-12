وزير الدفاع الأميركي: واشنطن لم تضع شروطا لاستخدام الأسلحة المقدمة لإسرائيل
Legion-Media
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة لم تفرض شروطا على استخدام الدعم العسكري المقدم لإسرائيل
قال الوزير الأميركي للصحافة عقب اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الذي عقد الخميس من بروكسل: "لم نضع أيّ شروط لاستخدام معدّاتنا.
وأضاف: هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة. نأمل ونتوقّع أن يقوموا بالأشياء بشكل صحيح خلال تنفيذ حملتهم.
وتقوم إسرائيل بشن غارات واسعة على قطاع غزة، في محاولة منها لضرب حركة حماس، بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل السبت.
المصدر: AFP