وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى إسرائيل الجمعة ويلتقي نتنياهو

يجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارة إلى إسرائيل الجمعة يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في خضم العمليات الحربية، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي.

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وقال المسؤول إن زيارة أوستن التي تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وذكر أوستن في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة تقدم إمدادات طارئة من الأسلحة إلى إسرائيل بنشاط.

كما أكد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، التزام الولايات المتحدة بتسريع إرسال قدرات الدفاع الجوي والذخائر التي تطلبها إسرائيل.

المصدر: "أ ف ب" + RT