الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة إثر سقوط صواريخ على سديروت (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، مقتل ابنة رئيس مجلس كريات نتافيم الرقيب عدي باروخ إزاء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على مستوطنة سديروت.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قصف المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بعدد من الرشقات الصاروخية.

هذا وسمح الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، بنشر أسماء 25 جنديا قتلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، وأشار الجيش إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود بمقتلهم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: RT