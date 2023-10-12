نتنياهو مستغيثا بواشنطن يدعو لمعاقبة أي جهة تتحالف مع "حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن اليوم الخميس، إن أي جهة تتحالف مع حركة "حماس" يجب أن تعاقب.

وشدد نتنياهو خلال حديثه على ضرورة سحق حركة "حماس" ونبذها من قبل المجتمع الدولي.

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وأضاف: "أشكركم على تضامنكم معنا في حربنا ضد البرابرة، كل يوم نسمع عن قصص الفظاعة التي تقول كل شيء عنهم، وقصص البطولة تقول كل شيء هنا، وهذه البطولة سوف تنتصر".

وتابع: "سيدي وزير الخارجية هناك أمثلة عن دعمكم اللامتناهي لنا، حماس هي جماعة ضد الحضارة تقتل أناسا في حفل موسيقي، تحرق أناسا وتقطع رؤوسا وتخطف الأطفال، نمر بأيام مريرة صعبة لكن أقول أن قوة الحضارة سوف تنتصر"

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وتطرق إلى وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لحركة "حماس" بأنهم داعش، قائلا: "حماس هي داعش، وداعش تم سحقها وحماس يجب أن تسحق وأن تلفظ من كل المجتمعات الدولية، ومن يتحالفون مع حماس يجب أن يعاقبوا".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

المصدر: RT