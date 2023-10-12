إدارة أردوغان تشير إلى حملة تضليل حول أزمة الشرق الأوسط

أشارت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حملة تضليل ومحاولات تلاعب واسعة تديرها بعض الجهات، حول الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك فيما كتبه رئيس دائرة الاتصالات بالإدارة الرئاسية التركية فخر الدين ألتون على شبكة التواصل الاجتماعي X، حيث تابع: "منذ اليوم الأول للأزمة بين إسرائيل وغزة، شهدنا حملات تضليل تقوم بها بعض الجماعات المنظمة. ومن خلال القيام بذلك، تحاول بعض الجهات الفاعلة التلاعب بالأخبار والحقائق بما يتوافق مع مصالحها السياسية وطموحاتها الأيديولوجية من أجل تضليل وتحيز الرأي العام".

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وبحسب قوله، فإن "الاتهامات الكاذبة والأخبار المفبركة أدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى بلبلة وفوضى كبيرة في الرأي العام".

وأشار فخر الدين ألتون إلى أن الأولوية القصوى، كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان هي "ضمان سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم في هذه الصراعات. وتابع: "مع ذلك، فمن المهم للغاية أن يتلقى الجمهور أخبارا دقيقة في الوقت المناسب حول العنف ضد المدنيين، وحول الوضع الإنساني في غزة".

ويتصاعد الحشد الإسرائيلي بمحيط غزة بينما دخلت عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حماس يوم السبت الماضي، يومها السادس، ويستمر الحصار على القطاع، وإطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA بأن عدد النازحين الفلسطينيين الذين اضطروا لترك منازلهم جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة قد تجاوز 330 ألف شخص، لجأ أكثر من ثلثيهم إلى مدارس "الأونروا".

وأعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تدمير البنية التحتية المدنية في غزة، وأفاد بوقوع أضرار جسيمة في شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من إيران و"حزب الله" اللبناني من الدخول في الحرب بين إسرائيل وحماس، متعهدا بتقديم دعم قوي لإسرائيل.

من جانبه شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، مؤكدا أن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر: نوفوستي