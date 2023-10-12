وزير إسرائيلي يضع شرطا لدخول المساعدات لغزة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الحصار الذي فرضته تل أبيب على قطاع غزة لن يرفع حتى عودة جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" في القطاع.

وكتب كاتس في منشور عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا): "مساعدات إنسانية لغزة؟ لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي أو فتح صنبور مياه أو دخول أي شاحنة وقود حتى عودة المختطفين الإسرائيليين إلى منازلهم. إنسانية من أجل إنسانية. ولن يعظنا أحد بالأخلاق".

סיוע הומניטרי לעזה? אף מתג חשמל לא יורם, שיבר מים לא יפתח ומשאית דלק לא תיכנס עד להשבת החטופים הישראלים הביתה. הומניטרי תמורת הומניטרי. ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 12, 2023

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة، حيث قطعت إمدادات الطاقة والوقود والمياه والمواد الغذائية، كما أنها تمنع إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي.

وأكدت الأمم المتحدة، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وكان ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين، سامر عبد الجابر، حذر من أن الإمدادات الغذائية التي يعتمد عليها سكان قطاع غزة على وشك النفاد، داعيا لإقامة ممرات إنسانية.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

المصدر: RT