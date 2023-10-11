الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لقصف طائراته أحياء مدنية في غزة (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر القصف الإسرائيلي لأهداف ومبان سكنية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل أكثر من 1100 مواطن وإصابة 5184 مواطنا آخر بجراح مختلفة وذلك حتى مساء الأربعاء جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية