زاخاروفا تسخر من "تفاقم موسمي للهوس" لدى ستولتنبرغ

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي "استخدام الشتاء كسلاح" ضد أوكرانيا.

وبسخرية أشارت زاخاروفا، على قناتها في تيليغرام، إلى أن موسكو "تستخدم الخريف والربيع كسلاح" ضد ستولتنبرغ.

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وفي إشارة إلى تفاقم أعراض المرض عادة في الخريف والربيع لدى بعض المصابين بالأمراض النفسية، تابعت زاخاروفا ساخرة، من هذا "التفاقم الموسمي" لدى ستولتنبرغ.

وأضافت: "نستخدم الربيع والخريف كسلاح ضد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وذلك بالاعتماد على تكتيك التفاقم الموسمي. وتركنا لأنفسنا فقط الصيف".

المصدر: aif.ru