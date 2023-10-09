ترامب يطرح نظرية جديدة عن سبب اندلاع الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن غباء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تسبب في قيام روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية أيوا: "بايدن يشكو الآن، لكنه هو الذي تسبب بارتفاع أسعار الطاقة، هو الذي أثار الحرب (الصراع في أوكرانيا) بغبائه الفريد".

ووصف ترامب بايدن مرة أخرى بأنه "الرئيس الأكثر فسادا والأسوأ بين الرؤساء الأمريكيين"، وفقا لترامب، يظهر بايدن "عدم كفاءة" في الأمور التي يتعهد بحلها.

وتابع: "هو (بايدن) يتحدث عن الحرب، وفي الوقت نفسه يساهم في نمو أسعار الطاقة، في حين أن الاقتصاد بأكمله (روسيا) يقوم على الطاقة".

المصدر: نوفوستي