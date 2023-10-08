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بوريل يشكك باستمرار التمويل الأمريكي لأوكرانيا ويحذر أوروبا من طريق مسدود

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بوريل يشكك باستمرار التمويل الأمريكي لأوكرانيا ويحذر أوروبا من طريق مسدود
Globallookpress CÃ�Zaro De LucaKeystone Press Agency
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أعلن مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن الأحداث الأخيرة في واشنطن تشير إلى عدم اليقين من التمويل الأمريكي لأوكرانيا، ما يزيد من"مسؤولية" الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وقال بوريل: "على الرغم من المشاركة القوية لإدارة بايدن، فإن هذا يخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التمويل الأمريكي لهذا البلد. وفي المستقبل القريب، لن نتمكن من التعويض عن نقص الدعم الأمريكي، ونتوقع أن يجد أصدقاؤنا وحلفاؤنا سبلا سريعة للخروج من هذا الطريق المسدود. وتزيد مثل هذه التطورات من مسؤولية الاتحاد الأوروبي في المستقبل".

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وأشار إلى أحدث البيانات التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خصصت لأوكرانيا ما يصل إلى 82 مليار يورو. ويشمل ذلك 25 مليار يورو للإنفاق العسكري.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي على تغيير ميزانية عموم أوروبا للفترة 2024-2027 وتضمين الإنفاق على أوكرانيا مبلغ 50 مليار يورو.

وأكد الرئيس البلغاري، رومين راديف، في وقت سابق أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا، وأكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع.

المصدر: نوفوستي

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