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شارل ميشيل: بايدن وعد الاتحاد الأوروبي "بدعم أوكرانيا على المدى الطويل"

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شارل ميشيل: بايدن وعد الاتحاد الأوروبي
AP
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "قطع له وعدا بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي، لدى وصوله إلى اجتماع رؤساء دول وحكومات المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة  الإسبانية: "أجرينا محادثة مهمة للغاية مع الرئيس جو بايدن قبل بضعة أيام، وأكد لنا شخصيا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل".

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وتابع ميشيل القول: "سنعمل في هذا الاتجاه معا. أنتم تعلمون أن الاتحاد الأوروبي قد حول بالفعل 82 مليار يورو إلى أوكرانيا، ونحن نعمل بنشاط للموافقة على حزمة جديدة بقيمة 50 مليار يورو في شكل مساعدات مدنية و 20 مليار يورو لإمدادات الأسلحة من خلال صندوق السلام الأوروبي".

وأشار شارل ميشيل إلى أن هذين المبلغين مخصصين لمدة أربع سنوات - من 2024 إلى 2027.

المصدر: تاس

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