الجمهوري ليندسي غراهام: وقف المساعدة لأوكرانيا أسوأ بـ10 مرات من مغادرة أفغانستان

اعتبر السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام أن وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستكون له عواقب أسوأ بعشر مرات من عواقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

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وقال هذا الجمهوري من كارولينا الجنوبية في مقابلة مع شبكة CNN إن تايوان سوف تتأثر سلبا من وقف المساعدات الأمريكية لكييف، معتبرا أن "قطع التمويل عن أوكرانيا هو بمثابة حكم الإعدام على تايوان".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقّع اليوم الأحد على قانون وافق عليه الكونغرس بخصوص مواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما تفاديا للإغلاق الحكومي وذلك حتى 17 نوفمبر القادم.

وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون المذكور على تخصيص أي مساعدات مالية لأوكرانيا.

وفي الجانب ذاته، أكد بايدن أن واشنطن "لا يمكنها وتحت أي ظرف من الظروف التوقف عن دعم كييف".

هذا وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: نوفوستي