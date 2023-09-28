"الناتو" يرسل طائرتي "أواكس" إلى ليتوانيا لمراقبة أنشطة روسيا العسكرية

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه قرر إرسال طائرتي "أواكس" إلى ليتوانيا "لمراقبة الأنشطة العسكرية الروسية بالقرب من حدود "الناتو".

وقال الحلف في بيان اليوم الخميس: "سيرسل حلف شمال الأطلسي طائرات مراقبة تابعة لنظام الإنذار والتحكم المحمول جوا (أواكس) في شياولياي، بليتوانيا. وستصل أول طائرتين اليوم الخميس، لمراقبة الأنشطة العسكرية الروسية بالقرب من حدود الحلف".

وأضاف البيان أن طائرات "أواكس" ستبدأ في اليام المقبلة طلعات استطلاعية فوق أراضي الحلف، ومن المقرر أن تستمر المهمة عدة أسابيع.

تنتمي هذه الطائرات إلى أسطول مكون من 14 طائرة مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي ومقرها جيلينكيرشن بألمانيا، ومن المقرر أن يتم إرسال حوالي 150 عسكريا إلى سياولياي للإشراف على هذه الطائرات.

المصدر: نوفوستي