مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد استبعاد المساعدات لكييف من ميزانية وزارة الخارجية

صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، ضد طلب استبعاد المساعدات المقدمة لأوكرانيا من ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 الذي قدمته عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين.

وتم رفض التعديل الذي قدمته عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري بأغلبية 342 عضوا في مجلس النواب، مقابل تأييده من قبل 90 من أعضاء الكونغرس.

وكان من المفترض أن تحظر المبادرة تمويل أوكرانيا من ضمن مخصصات الميزانية لأنشطة وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية في العام التالي.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت غرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد أسابيع من الطلبات بشأن استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانيتنا المخصصة للدفاع، سيتم التصويت في مجلس النواب بشأن تنفيذ هذا القرار".

ويثير إدراج التمويل المخصص لأوكرانيا في ميزانية الدفاع الوطني للبلاد معارضة حادة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وقد أصبح عقبة أمام تمرير الميزانية.

وبموجب مشروع الميزانية المؤقتة، اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

وكان قد طلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

المصدر: RT