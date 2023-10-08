القناة 12 العبرية: قائد كبير في الجيش الإسرائيلي أسير لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

أفادت القناة 12 العبرية بأن قائدا كبيرا في الجيش الإسرائيلي وقع أسيرا بقبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن كتائب القسام أسرت أكثر من 100 إسرائيلي، من بينهم ضباط كبار.

وأعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، يوم الأحد، أن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركته في قطاع غزة بلغ أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة.

ومن جانبها أقرت إسرائيل بأسر أكثر من 200 اسرائيلي خلال هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في إطار معركة "طوفان الأقصى".

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

المصدر: RT