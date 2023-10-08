محكمة لاهاي تلزم الولايات المتحدة بدفع تعويضات لإيران بقيمة 43 مليون دولار

أعلنت الرئاسة الإيرانية عن تنفيذ القرار رقم 604 لمحكمة تحكيم الدعاوى الإيرانية–الأمريكية، والذي يلزم واشنطن بإيداع مبلغ 43 مليون دولار لحساب إيران، بحسب ما ذكرت قناة "العالم".

وجاء في البيان الصادر عن دائرة الشؤون القانونية الدولية التابعة للرئاسة الإيرانية "في القضية A-15 المتعلقة بانتهاك التزامات الحكومة الأمريكية بترتيب نقل المواد المدنية الإيرانية، أصدرت محكمة تحكيم الدعاوى الإيرانية-الأمريكية القرار رقم 604 لصالح إيران وألزمت الحكومة الأمريكية بدفع الأضرار التي لحقت بحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب القناة.

وتابع البيان "ذكرت دائرة الشؤون القانونية الدولية التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه وبعد المتابعات المتكررة والمستمرة من قبلها لاستيفاء حقوق إيران، ووفقا لقرار المحكمة رقم 604 فقد أودعت الحكومة الأمريكية أصل المبلغ وهو 43 مليون دولار في حساب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البنك الهولندي في لاهاي".

المصدر: العالم