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الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام

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الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام
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منحت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي جائزة نوبل للسلام هذا العام لـ"نضالها في القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة".

وقالت لجنة جوائز نوبل في أوسلو :" قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة السلام لعام 2023 لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام
nobelprize.org
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ولدت نرجس في زنجان بإيران، والتحقت بجامعة الإمام الخميني الدولية، وحصلت علي شهادة في الفيزياء، وأصبحت مهندسة محترفة، وخلال مسيرتها الجامعية، كتبت عدة مقالات تدعم حقوق المرأة في الصحيفة الطلابية.

وانخرطت محمدي في أنشطة حقوق الإنسان، وتعرضت عدة مرات للاعتقال خلال مسيرتها في هذا المجال، وتشغل منصب نائب رئيس منظمة "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان".

المصدر: RT

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